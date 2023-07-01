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Тренер Хабиба рассказал, что Макгрегор называл его «толстозадым кикбоксером»

Тренер Мендес заявил, что всегда будет болеть против бойца Макгрегора

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Twitter UFC Europe

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова заявил, что всегда будет болеть против ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит FightBook MMA.

«Если этот бой (с американцем Майклом Чендлером) все-таки состоится, то я ставлю на победу Чендлера нокаутом. Я буду ставить против Конора Макгрегора каждый раз. По его словам, я толстозадый кикбоксер. Так что я всегда буду болеть против него», — сказал Мендес.

Конор Макгрегор должен был провести бой против Чендлера в конце года, однако ирландец не сдал обязательный тест на допинг за полгода до поединка.

Майкл Чендлер провел в ММА 31 бой и одержал 23 победы. На счету Конора Макгрегора 22 победы в 28 поединках.

Ранее Макгрегор раскритиковал правительство Ирландии.

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