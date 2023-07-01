Спортивный психолог назвал стимул для Костомарова

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил первые тренировки фигуриста Романа Костомарова после ампутации конечностей. Его слова передает Metaratings.

«Не обязательно прыгать многооборотные прыжки или делать фантастические поддержки. Раньше была такая обязательная программа, когда катали фигуры. Катание само по себе изумительно красиво. Уверен, Роман это сможет, и мы будем восхищаться. Для него это должно быть стимулом. Спорт учит ставить цели, и он будет их ставить и достигать. Какие-то может быть, не достигнет, но он станет сильнее, а мы будем гордиться», — сказал Гущин.

С начала января Роман Костомаров продолжает находиться в больнице после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки. 26 июня Костомаров опубликовал видео с протезами.

Ранее врач объяснил, откуда у Костомарова большое отверстие в шее.