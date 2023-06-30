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Бывший капитан «Краснодара» сообщил, что разорвал контракт с «быками»

Польский футболист Гжегож Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром»

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РИА Новости

Польский футболист Гжегож Крыховяк рассказал, что разорвал контракт с «Краснодаром». Его слова приводит Мeczyki.pl.

«Когда появилась возможность разорвать контракт, мое решение было ясным. Я не хотел возвращаться в Россию, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить «Краснодару», что я хочу расстаться.

Поcле начала cпецоперации моя позиция была понятной, поэтому нет cмыcла иcкать другую аренду. Теперь еcть возможноcть начать новую главу в моей карьере. У меня еcть неcколько предложений. Первый и главный вариант — оcтатьcя в «Аль-Шабабе», — сказал полузащитник.

Напомним, летом 2022 года Крыховяк воспользовался решением Международной федерации футбола (ФИФА) и перешел на правах аренды в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

По условиям арендного соглашения 33-летний хавбек должен был вернуться в «Краснодар» летом 2023 года. За «быков» он успел провести всего 15 матчей.

Также в России Крыховяк выступал за московский «Локомотив».

Ранее легионер столичного «Динамо» заявил, что не хочет возвращаться в Россию.

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