Президент «Урала» о ситуации с полицейским: какой-то дебил снял ерунду какую-то

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что случай, произошедший с полицейским на стадионе в Алапаевске, не стоит повышенного внимания. Его слова приводит РИА Новости.

«Ну хорош. Какой-то дебил снял ерунду какую-то, а вам это интересно», — сказал Иванов.

29 июня «Урал» сыграл товарищеский матч с «Триумфом» в Алапаевске. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) победил с разгромным счетом 13:0.

Полицейский на стадионе не пускал Иванова к скамейке своей команды, вызвав эмоциональную реакцию президента клуба. Эпизод попал на видео.

Григорий Иванов работает в структуре екатеринбургского клуба на протяжении 20 лет. Под его руководством уральцы дважды добирались до финала Кубка России.

По итогам минувшего сезона «Урал» набрал 36 баллов и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В первом туре нового сезона-2023/24 «Урал» в Екатеринбурге сыграет против ЦСКА.

Ранее Иванов заявил, что «Уралу» не нужен меняющий гражданство футболист «Локомотива».