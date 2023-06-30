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Экс-игрок «МЮ» Канчельскис оценил шансы на уход Клаудиньо из «Зенита»

Канчельскис заявил, что Клаудиньо может покинуть «Зенит» ради сборной Бразилии

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший игрок сборной России по футболу и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что футболист петербургского «Зенита» Клаудиньо может перейти во «Фламенго» ради перспективы регулярно вызываться в сборную Бразилии, сообщает Metaratings.ru.

«Приоритет для Клаудиньо — это игра за сборную. Играть за сборную Бразилии очень престижно. Это очень весомый аргумент и если это так-то, наверное, он покинет «Зенит», — сказал Канчельскис.

Клаудиньо стал игроком петербургской команды летом 2021 года. В текущем сезона он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать 12 голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Coluna do Fla/Flamengo сообщил, что «Зенит» потребует за Клаудиньо не менее €12 млн, а бразильцы хотят снизить цену.

Ранее агент бразильских легионеров «Зенита» прокомментировал сообщения об их возможном отъезде из России.

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