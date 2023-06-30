Хорватских футболистов Ловрена и Модрича обвиняют в даче ложных показаний

Бывший игрок петербургского «Зенита» Деян Ловрен, выступающий за французский «Лион», а также полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обвиняются в даче ложных показаний по делу экс-президента «Динамо» (Загреб) Здравко Мамича, сообщает Jutarnji List.

Мамич проходит в качестве обвиняемого по делу о хищении средств во время работы в хорватском футбольном клубе.

Обвинения в адрес звезд хорватского футбола связаны с тем, что они лжесвидетельствовали об оформлении нескольких приложений к контрактам, которые регулировали вопросы трансферных вознаграждений в ту пору, когда выступали за загребское «Динамо».

В 2017-2018 годах оба игрока уже обвинялись в даче ложных показаний. Тогда им грозил пятилетний срок лишения свободы, но адвокаты футболистов смогли защитить интересы своих клиентов.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». Вместе с сине-бело-голубыми он дважды выигрывал чемпионат России.

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