Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хорватских футболистов Ловрена и Модрича обвиняют в даче ложных показаний

Jutarnji List: хорватских футболистов Ловрена и Модрича обвинили в даче ложных показаний

close
100%
РИА Новости

Бывший игрок петербургского «Зенита» Деян Ловрен, выступающий за французский «Лион», а также полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обвиняются в даче ложных показаний по делу экс-президента «Динамо» (Загреб) Здравко Мамича, сообщает Jutarnji List.

Мамич проходит в качестве обвиняемого по делу о хищении средств во время работы в хорватском футбольном клубе.

Обвинения в адрес звезд хорватского футбола связаны с тем, что они лжесвидетельствовали об оформлении нескольких приложений к контрактам, которые регулировали вопросы трансферных вознаграждений в ту пору, когда выступали за загребское «Динамо».

В 2017-2018 годах оба игрока уже обвинялись в даче ложных показаний. Тогда им грозил пятилетний срок лишения свободы, но адвокаты футболистов смогли защитить интересы своих клиентов.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». Вместе с сине-бело-голубыми он дважды выигрывал чемпионат России.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан рассказал, кто из игроков в мире современного футбола может заставить его вскочить со стула.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях