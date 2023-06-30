УЕФА внес изменения в формат проведения Суперкубка Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в формат проведения матча за Суперкубок Европы, сообщает Mundo Deportivo.

Теперь в случае равного счета после двух таймов основного времени соперники будут определять победителя в серии пенальти, а не проводить прежде нее два дополнительных игровых периода по 15 минут.

Напомним, что в 2023 году Суперкубок разыграют английский «Манчестер Сити», победитель Лиги чемпионов, и испанская «Севилья», которая выиграла Лигу Европы.

Игра пройдет 16 августа в греческом городе Пирее.

В 2022 году трофей в противостоянии с немецким «Айнтрахом» завоевал мадридский «Реал», одержавший победу со счетом 2:0.

УЕФА также разработал новый формат отбора европейских национальных команд на чемпионат мира 2026 года. Отборочный турнир будет разбит на групповой этап, который пройдет с марта по ноябрь 2025 года, и плей-офф, который будет проведен в марте 2026 года.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможных санкциях из-за включения в чемпионат России крымских клубов.