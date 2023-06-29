Российский футболист может покинуть итальянскую команду

Российский футболист Денис Черышев может покинуть «Венецию». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что спортивный директор Филиппо Антонелли не стал комментировать эту информацию.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Черышева составляет €1 млн.

В составе сборной России Черышев дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

Ранее директор «Венеции» сообщил, что многие клубы интересуются Черышевым.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего сборной Португалии €73 млн.