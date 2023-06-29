В футбольный клуб «Локомотив» перешел российский нападающий

Российский нападающий Владислав Сарвели перешел из «Сочи» в «Локомотив». Об этом сообщается на официальном сайте сочинцев.

«Мы благодарим Владислава за профессионализм, вклад в победы и желаем дальнейших успехов в карьере», — сказано в сообщении.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний форвард принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Сочи» действовал до 30 июня 2025 года. По информации Transfermarkt, «Локомотив» заплатит за Сарвели €1 млн. Портал оценивает нападающего в €1,5 млн.

Ранее футболист выступал за самарские «Крылья Советов» и «Чертаново», воспитанником которого он является.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заинтересован в трансфере игрока из чемпионата Испании.