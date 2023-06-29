Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В футбольный клуб «Локомотив» перешел российский нападающий

Российский нападающий Сарвели перешел из «Сочи» в «Локомотив»

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Российский нападающий Владислав Сарвели перешел из «Сочи» в «Локомотив». Об этом сообщается на официальном сайте сочинцев.

«Мы благодарим Владислава за профессионализм, вклад в победы и желаем дальнейших успехов в карьере», — сказано в сообщении.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний форвард принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Сочи» действовал до 30 июня 2025 года. По информации Transfermarkt, «Локомотив» заплатит за Сарвели €1 млн. Портал оценивает нападающего в €1,5 млн.

Ранее футболист выступал за самарские «Крылья Советов» и «Чертаново», воспитанником которого он является.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заинтересован в трансфере игрока из чемпионата Испании.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях