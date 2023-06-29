«Папа же меня из жизни вычеркнет»: дочь главы ОКР рассказала, почему не уехала в США

София Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, рассказала на авторском YouTube-канале колумниста «Спорт-Экспресс» Аллы Шишкиной «Без воды», что не уехала в США вслед за мужем Константином Лохановым из-за семьи.

«Я вставала утром и думала: «Все, собираюсь в Штаты». Придумывала, как стану общаться с родителями, как объяснять все это папе... Он же меня просто из жизни вычеркнет», — сказала София.

Также она отметила, что пришло осознание того, что они с Константином разные люди, которые хотят разного от жизни.

Пара состояла в официально зарегистрированных отношениях с сентября 2020 года. Юридически брак может быть расторгнут в ближайшее время.

Поздняков ранее заявил, что любовь к Родине позволили его дочери Софии не разделить печальную участь «испуганных любителей малинового фраппе и самокатов».

Ранее Лоханов рассказал о своем отъезде в США в феврале 2022 года.