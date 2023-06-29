Ловчев рассказал, кто из иностранных игроков «Спартака» выше россиян на две головы

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился в своем Telegram-канале о легионерах команды, отметив Квинси Промеса и Виктора Мозеса.

«Кто из спартаковских иностранцев выше наших на две головы? Я бы назвал только Мозеса и Промеса. По остальным есть большие вопросы», — написал Ловчев.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Промес провел 27 матчей, забив 20 мячей. Мозес вышел на поле десять раз, отметившись двумя забитыми мячами.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату.

Футболист ударил своего родственника ножом в колено во время семейной вечеринки летом 2020 года. Двоюродный брат Промеса обратился в полицию через четыре месяца после инцидента, поскольку изначально хотел решить вопрос внутри семьи.

«Спартак» по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 54 балла и занял третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» (70 баллов) и московский ЦСКА (58 очков).

Ранее футболист «Спартака» Даниил Денисов рассказал, почему он не перешел в «Зенит».