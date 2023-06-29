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Тренер Махачева назвал фаворита боя между Маском и Цукербергом

Тренер бойца Махачева Мендес считает Цукерберга фаворитом поединка против Маска

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MarioNawfal/Twitter

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Ислама Махачева, считает медиамагната Марка Цукерберга фаворитом возможного поединка против предпринимателя Илона Маска, передает Grosvenor Sport.

«Участие в официальном турнире — это большой риск для самомнения, для этого требуется характер. Учитывая обстоятельства, Цукерберг очевидно превосходит Маска», — сказал Мендес.

21 июня Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на бой по правилам смешанных единоборств (ММА) после новостей о том, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает собственный аналог Twitter. Оппонент принял вызов.

Цукерберг ответил согласием и запросил время и место поединка. В ответ Маск предложил встретиться в октагоне на арене в Лас-Вегасе, где проходят турниры UFC. Дата боя пока не определена.

Ранее боец UFC рассказал, чем Илон Маск похож на Хабиба Нурмагомедова.

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