Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новым спортивным директором «Рубина» может стать Дзюба

«Спорт-Экспресс»: Константин Дзюба может стать новым спортивным директором «Рубина»

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Новым спортивным директором казанского футбольного клуба «Рубин» может стать Константин Дзюба, который с 2019 года работает в команде в должности исполнительного директора. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание ранее сообщало, что Эдуард Сафонов покинет пост спортивного директора из-за разных взглядов на селекцию с главным тренером Рашидом Рахимовым.

Сафонов был назначен на этот пост в январе 2023 года, перейдя в «Рубин» из краснодарской «Кубани». В Российской премьер-лиге (РПЛ) он также работал в «Оренбурге» и «Тамбове».

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» под руководством главного тренера Леонида Слуцкого вылетел из РПЛ. В ноябре 2022 года специалист покинул клуб из столицы Татарстана.

В сезоне-2022/23 «Рубин», который в концовке возглавил Рашид Рахимов, стал чемпионом Первой лиги и вернулся в высший дивизион. Второе место заняла калининградская «Балтика», которая также завоевала прямую путевку в высший дивизион.

Ранее в «Рубине» поставили задачу выиграть РПЛ через пять лет.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях