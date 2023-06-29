Новым спортивным директором «Рубина» может стать Дзюба

Новым спортивным директором казанского футбольного клуба «Рубин» может стать Константин Дзюба, который с 2019 года работает в команде в должности исполнительного директора. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание ранее сообщало, что Эдуард Сафонов покинет пост спортивного директора из-за разных взглядов на селекцию с главным тренером Рашидом Рахимовым.

Сафонов был назначен на этот пост в январе 2023 года, перейдя в «Рубин» из краснодарской «Кубани». В Российской премьер-лиге (РПЛ) он также работал в «Оренбурге» и «Тамбове».

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» под руководством главного тренера Леонида Слуцкого вылетел из РПЛ. В ноябре 2022 года специалист покинул клуб из столицы Татарстана.

В сезоне-2022/23 «Рубин», который в концовке возглавил Рашид Рахимов, стал чемпионом Первой лиги и вернулся в высший дивизион. Второе место заняла калининградская «Балтика», которая также завоевала прямую путевку в высший дивизион.

Ранее в «Рубине» поставили задачу выиграть РПЛ через пять лет.