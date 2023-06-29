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Футболист «Динамо» получил несколько предложений из Европы

Тренер молодежной сборной Грузии Салуквадзе сообщил, что у Сазонова есть предложения из Европы

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Тренер молодежной сборной Грузии по футболу Лаша Салуквадзе рассказал о важности защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова для национальной команды и об интересе к игроку из Европы. Его слова передает Metaratings.ru.

«У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодежной сборной Грузии. Саба — сильный защитник.

У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей-офф на молодежном Евро.

Думаю, что Cаба попадет в хорошую команду в итоге. У него еcть много предложений. Эти предложения из Роccии? Как я знаю, из Европы», — сказал специалист.

Сазонов — воспитанник академии петербургского «Зенита». В июле 2021 года перешел в «Динамо». На счету 21-летнего защитника 39 матчей за основную команду бело-голубых и один гол.

Контакт Сазонова с московским клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €2,5 млн.

Ранее определился соперник сборной Грузии по 1/4 финала Евро-20223.

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