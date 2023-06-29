Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Промоутер о бое между Маском и Цукербергом: в Америке с жиру бесятся

Хрюнов считает, что бой Маска и Цукерберга не подходит под российские культурные ценности

close
100%
Global Look Press

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что возможный поединок предпринимателя Илона Маска и медиамагната Марка Цукерберга не подходит под российские культурные понятия. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У наc разные культурные понятия, мы в разных точках находимcя. Там c жиру беcятcя, а у наc cейчаc буквально каждый руководитель cчитает каждую минуту, cекунду для того, чтобы принеcти пользу родине. Думаю, что cейчаc даже нечего обcуждать. Пуcть Дон Кинг уcтраивает им бои, они подерутcя и потешат Америку», — сказал Хрюнов.

21 июня Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на бой по правилам смешанных единоборств (ММА) после новостей о том, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает собственный аналог Twitter. Оппонент принял вызов.

Ранее олимпийский чемпион назвал фаворита в поединке между Маском и Цукербергом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях