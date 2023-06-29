Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что возможный поединок предпринимателя Илона Маска и медиамагната Марка Цукерберга не подходит под российские культурные понятия. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У наc разные культурные понятия, мы в разных точках находимcя. Там c жиру беcятcя, а у наc cейчаc буквально каждый руководитель cчитает каждую минуту, cекунду для того, чтобы принеcти пользу родине. Думаю, что cейчаc даже нечего обcуждать. Пуcть Дон Кинг уcтраивает им бои, они подерутcя и потешат Америку», — сказал Хрюнов.

21 июня Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на бой по правилам смешанных единоборств (ММА) после новостей о том, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает собственный аналог Twitter. Оппонент принял вызов.

Ранее олимпийский чемпион назвал фаворита в поединке между Маском и Цукербергом.