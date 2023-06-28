Мостовой рассказал, почему Дзюбе сходит с рук обилие нецензурной лексики

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался об обильном употреблении нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой нецензурной лексики. Его слова передает РИА Новости.

«На это в первую очередь повлияет возраст, когда ему будет за 45. Артему до этого еще далеко. Пока у него эйфория. Мы через это все проходили, но мы воспитывались в другом поколении, поэтому для нас это неприемлемо. Каждый человек индивидуален – Артем этим сейчас занимается. Пока ты популярный и востребованный, тебе все сходит с рук», — сказал Мостовой.

Дзюба является частым гостем различных шоу, в которых он не стесняется использовать нецензурную брань. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что попросил нападающего уменьшить количество ненормативной лексики.

В феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах. Он стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в минувшем сезоне. В разгар сезона в клубе сообщили о продлении контракта по схеме 1+1.

Ранее агент Дмитрий Селюк обвинил Леонида Слуцкого в пропаганде ЛГБТ после пародии на Дзюбу.