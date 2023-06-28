Юрист экс-жены голкипера «Краснодара» Сафонова попросил общественной поддержки

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Казачек (Сафоновой), бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, рассказал о ходе судебного дела между супругами. Его слова приводит Sport24.

«Мы просим поддержки у общественности.

В связи с высказанной позицией представителя Сафонова М.Е. 26.06.2023 в судебном заседании Никулинского районного суда г. Москвы о том, что они уже знают, когда получат решение суда об определении места жительства ребенка с отцом, Анастасия Сафонова опасается несправедливых и незаконных действий, а также оказания давления на Ленинский районный суд г. Краснодара», — сказал Шилов.

В конце мая Анастасия сообщила о том, что Сафонов пытается отнять у нее их общую дочь, которая после развода осталась жить с ней. Она заявила, что даже во время беременности и после родов он общался с другими женщинами.

Казачек и Сафонов развелись в октябре 2021 года. Тогда Анастасия обвинила игрока в измене. Девушка сообщила в социальных сетях, что их семья распалась. Пара была вместе еще со школьных времен. Сейчас Сафонов находится в новых отношениях с экс-стюардессой Мариной Кондратюк.

Ранее сообщалось, что американцы сорвали трансфер Сафонова в «Рому»