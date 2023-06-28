Селин рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист краснодарской «Кубани» Алексей Селин рассказал, что нужно московскому «Спартаку» для борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«По игре Промес является лидером команды, и от него отказываться не намерены. Да, были игры, где он не проявлял себя, но в большинстве матчей он показывал себя лидером, тащил и двигал «Спартак» вперед, приносил очки.

«Спартаку» бы еще парочку таких футболистов игроков – и тогда можно побороться за первое место. У «Зенита» больше футболистов такого калибра, а Промес не способен в одиночку затащить «Спартак» на первое место», — сказал Селин.

В минувшем сезоне красно-белые заняли третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от чемпиона, петербургского «Зенита», составило 16 очков.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату.

Футболист ударил своего родственника ножом в колено во время семейной вечеринки летом 2020 года. Двоюродный брат футболиста обратился в полицию через четыре месяца после инцидента, поскольку изначально хотел решить вопрос внутри семьи.

Ранее в «Спартаке» рассказали о реакции игроков клуба на тюремный срок Промеса.