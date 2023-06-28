Головин: испытываю особые чувства и эмоции в Калтане, всегда стараюсь приехать сюда

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин рассказал о своем родном городе Калтане (Кемеровская область). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Калтан — это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Здесь мой дом, мои родные и близкие. Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном», — сказал Головин.

Всего в минувшем сезоне россиянин принял участие 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В сезоне-2022/23 он побил свой рекорд по голам в Лиге 1. «Монако» финишировал на шестом месте и не попал в еврокубки.

Также подопечные Филиппа Клемана закончили участие в Лиге Европы, на стадии 1/16 финала уступив немецкому «Байеру». Головин в этом турнире провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.

Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, рассказал о мотивации своего подопечного в отсутствии еврокубков.