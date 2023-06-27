Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог ответил, могут ли запретить в России футболки с номером 88 из-за нацистов

Политолог Марков заявил, что в России возможен запрет футболки с номером 88 только из-за «обезьянничества»

close
100%
РПЛ

Известный российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков считает маловероятным запрет игровых маек с номером 88 в отечественном футболе. Его слова передает Sport24.

«Это искусственная цифра для футбольной команды, которая как раз, скорее, обозначает нацистское приветствие, а не восьмой дублирующий состав.

Возможно ли такое в России? Возможно, но только с точки зрения обезьянничества: «Они запретили 88, давайте и мы запретим!». Сейчас у нас такой неонацистской субкультуры практически нет. В нашей стране это крайне маловероятно. Нет смысла запрещать это в России», — сказал Марков.

27 июня стало известно, что итальянским футболистам запретили играть под 88-м номером из-за борьбы с нацизмом.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях