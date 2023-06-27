Политолог ответил, могут ли запретить в России футболки с номером 88 из-за нацистов

Известный российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков считает маловероятным запрет игровых маек с номером 88 в отечественном футболе. Его слова передает Sport24.

«Это искусственная цифра для футбольной команды, которая как раз, скорее, обозначает нацистское приветствие, а не восьмой дублирующий состав.

Возможно ли такое в России? Возможно, но только с точки зрения обезьянничества: «Они запретили 88, давайте и мы запретим!». Сейчас у нас такой неонацистской субкультуры практически нет. В нашей стране это крайне маловероятно. Нет смысла запрещать это в России», — сказал Марков.

27 июня стало известно, что итальянским футболистам запретили играть под 88-м номером из-за борьбы с нацизмом.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.