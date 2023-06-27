Капитан «Спартака» Джикия не смог назвать клуб, который может опередить «Зенит» в РПЛ

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия считает, что только сезон покажет, сможет ли кто-то опередить петербургский «Зенит» в борьбе за чемпионство. Его слова передает «Матч ТВ».

«Чемпионат покажет, появится ли кто-то, способный победить «Зенит» на длительной дистанции. Не знаю, дерзкий или нет, но чемпионат покажет.

Ну я не аналитик, чтобы разбрасываться процентами. Давайте начнем сезон и как‑то от тура к туру будем собираться и анализировать шансы», — сказал Джикия.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Также ЦСКА выиграл Кубок России, в Суперфинале одержав победу над «Краснодаром».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

В сезоне 2023/24 в элитном дивизионе сыграют две новые команды — казанский «Рубин» и калининградская «Балтика», которые поднимутся из Первой лиги.

Ранее Александр Мирзоян заявил, что хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2023/24.