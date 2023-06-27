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В «Марселе» отреагировали на слухи об интересе к форварду ЦСКА Чалову

Спортивный директор «Марселя» Рибалта заявил, что у клуба нет интереса к форварду Чалову

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Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта отреагировал на слухи об интересе французской команды к российскому нападающему московского ЦСКА Федору Чалову. Слова Рибалты передает Sport24.

«У нас нет вообще никакого интереса к Чалову», — сказал Рибалта.

Об интересе «Марселя» к Чалову 27 июня написало издание Le Petit OM.

25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

Чалов выступает в системе московского ЦСКА с 2006 года. За основную команду армейцев форвард дебютировал 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2), выйдя на замену на 76-й минуте. В завершившемся сезоне-2022/23 Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.

15 июля ЦСКА сразится за Суперкубок страны с петербургским «Зенитом».

Ранее бывший футболист ЦСКА Денис Машкарин прокомментировал слухи, что Чалов может продолжить карьеру в «Галатасарае».

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