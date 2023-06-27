Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хореограф Железняков о возможной дисквалификации Валиевой: это тяжелый удар

Хореограф Железняков заявил, что фигуристка Валиева переживет дисквалификацию из-за допинга

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что не может спрогнозировать исход дела российской фигуристки Камилы Валиевой, которое было открыто в связи с нарушением антидопинговых правил. Слова Железнякова приводит РИА Новости.

«Я думаю, как и любой человек, она надеется на лучшее, что это все обойдет нас стороной, но, наверное, она готовится и к тому, что может произойти и обратное. Камила очень сильная духом девочка и все это переживет, но это тяжелый удар», — заявил Железняков.

Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. 8 февраля организаторы Игр отменили церемонию награждения по итогам командного турнира, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву из-за того, что ее допинг-проба, которую та сдала во время чемпионата России — 2022, дала положительный результат на триметазидин, препарат, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешила спортсменке принять участие в личном турнире при том условии, что награждение не будет проведено, если Валиева возьмет медаль. Спортсменка стала четвертой, что позволило россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, а также японке Каори Сакомото получить свои награды.

22 июня пресс-служба Спортивного арбитражного суда сообщила, что слушания по делу Валиевой пройдут в течение четырех дней — с 26 по 29 сентября.

24 июня американские фигуристы устроили необычную акцию с целью привлечения внимания к 500-дневному разбирательству в отношении Валиевой. Участники командного турнира Игр-2022 от национальной сборной США передали пустые футляры для медалей Олимпийскому и паралимпийскому музею страны в Колорадо-Спрингс.

Ранее, 27 июня, президент WADA Витольд Банька высказался о ситуации по делу Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях