Игрок «Спартака» Зиньковский прокомментировал сообщения о переходе в «Локомотив»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский опроверг сообщения о возможном переходе в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Со мной никто не связывался. Я увидел новости и на этом все. Но никто из обоих клубов, ни мой агент, ни мои люди не говорили. Я сам ничего не спрашивал, спокойно отдыхал. И меня тоже не трогали», — сказал Зиньковский.

Ранее издание сообщало об интересе железнодорожников к футболисту и желании главного тренера Михаила Галактионова усилить состав красно-зеленых футболистом спартаковцев.

Зиньковский перешел в «Спартак» в 2022 году. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 28 матчах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €4 млн.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров заявил, что восстановился после травмы и надеется на то, что будет тренироваться в общем составе во время подготовки к новому сезону РПЛ.