Экс-футболист сборной России считает, что Малком уедет в Европу, несмотря на неудачи в сборной

Главный тренер «Чайки», бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что форвард «Зенита» Малком сможет перебраться в европейский клуб, даже если он не сможет проявить себя в национальной команде Бразилии. Его слова передает «РБ Спорт».

«Даже если Малком себя не проявит в сборной Бразилии, он все равно переберется в европейский чемпионат, потому что созрел для этого. Малком спокойно может играть в Европе. За последние два года в РПЛ бразилец показал, что он футболист высокого уровня», — сказал Семшов.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем игрока Малкома.