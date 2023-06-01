Бывший теннисист Ольховский рассказал о причинах поражения Карацева на «Ролан Гаррос»

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский рассказал о причинах поражения Аслана Карацева в матче второго круга «Ролан Гаррос» от американца Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 3:6, 5:7, 2:6.

«На мой взгляд, не хватило стабильности немножко. Аслан, прямо скажем, интереснее смотрелся. Во всяком случае, первые полтора-два сета имел преимущество в розыгрышах, быстрее играл, но допустил чуть больше, чем нужно, ошибок. Все три первых сета Аслан по игре был ничем не хуже, а даже лучше. Аслан и играет в последнее время в очень приличный теннис, стабильности просто немножко не хватает», — подчеркнул Ольховский в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Карацев на Открытом чемпионате Франции стартовал с квалификации, где прошел все три раунда, не отдав соперникам ни одного сета. В первом круге основной сетки он в четырех партиях был сильнее представляющего Австралию Алексея Попырина.

В прошлом году Карацев уступил на «Ролан Гаррос» уже в матче первого круга, так что по итогам нынешнего турнира он прибавит в свой рейтинг 60 очков (35 за выход во второй круг и еще 25 за победу в квалификации). В данный момент россиянин занимает 62-е место в мировом рейтинге АТР.

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