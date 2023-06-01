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CBF выступила с заявлением в связи с расистским скандалом с участием зенитовца Ренана

Бразильская конфедерация потребовала наказать виновных в расистских оскорблениях Ренана

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robertrenan03/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бразильская конфедерация футбола выступила с заявлением в связи с расистским скандалом с участием защитника молодежной сборной Бразилии и петербургского «Зенита» Роберта Ренана.

После удаления в матче молодежного первенства мира с Тунисом, завершившегося со счетом 4:1 в пользу бразильцев, Ренан получил множество оскорбительных сообщений расистского характера. В связи с этим конфедерация направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) протест против подобных действий в отношении футболиста.

«Бразильская конфедерация футбола категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте.

Покидая поле Ренан был спровоцирован местными болельщиками и отреагировал по-спортивному. В социальных сетях он стал жертвой нескольких случаев расизма. Профили изучены и будут отправлены в местный суд и ФИФА с требованием о наказании», — цитирует заявление официальный сайт организации.

СМИ ранее сообщили, что Ренан привлек к себе внимание ряда топовых клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). 19-летним защитником интересуются лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Ренан стал игроком российской команды во время зимнего трансферного окна. Ранее он выступал за бразильский клуб «Коринтианс».

Ранее стало известно, что вратарь петербургского «Зенита» Даниил Одоевский может покинуть клуб в предстоящее межсезонье.

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