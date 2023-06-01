Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FootMercato: Бензема сообщил руководству «Реала» о намерении уйти в другой клуб

FootMercato: Бензема сообщил руководству «Реала» о намерении перейти в «Аль-Иттихад»

close
100%
Albert Gea/Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема сообщил руководству мадридского клуба о намерении перейти в команду из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», сообщает портал FootMercato.

В июне заканчивается срок действия контракта форварда с испанским клубом, и пока Бензема не поставил подпись под новым соглашением, предложенным ему «Реалом».

«Аль-Иттихад», по сообщениям СМИ, в свою очередь, предложил 36-летнему игроку контракт сроком на два года и €100 млн за каждый из сезонов.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. «Реал» был готов автоматически активировать опцию продления контракта еще на сезон после того, как Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году. За свою карьеру форвард завоевал 25 титулов в составе «Реала».

Ранее бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в программе «Коммент.Шоу» на YouTube-канале оценил сбавившего обороты нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского и сравнил его с нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях