FootMercato: Бензема сообщил руководству «Реала» о намерении уйти в другой клуб

Нападающий «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема сообщил руководству мадридского клуба о намерении перейти в команду из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», сообщает портал FootMercato.

В июне заканчивается срок действия контракта форварда с испанским клубом, и пока Бензема не поставил подпись под новым соглашением, предложенным ему «Реалом».

«Аль-Иттихад», по сообщениям СМИ, в свою очередь, предложил 36-летнему игроку контракт сроком на два года и €100 млн за каждый из сезонов.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. «Реал» был готов автоматически активировать опцию продления контракта еще на сезон после того, как Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году. За свою карьеру форвард завоевал 25 титулов в составе «Реала».

Ранее бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в программе «Коммент.Шоу» на YouTube-канале оценил сбавившего обороты нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского и сравнил его с нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема.