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Стало известно, какой клуб предложил Бензема €100 млн за сезон

«Аль‑Иттихад» предложил нападающему «Реала» Бензема €100 млн за сезон

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Reuters

Саудовский футбольный клуб «Аль‑Иттихад» предложил нападающему «Реала» Кариму Бензема двухлетнее соглашение с зарплатой €100 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что руководство саудовского клуба ожидает от форварда ответа в ближайшее время. Бензема уже сообщил об этом президенту «Реала» Флорентино Пересу.

Сообщалось, что «Реал» продлил контракт с французским нападающим Каримом Бензема. По ее информации, руководство клуба приняло решение активировать опцию продления соглашения еще на один сезон, так как в команде есть правило автоматически подписывать новый договор с футболистом, который стал обладателем «Золотого мяча». Об этом стало известно 19 апреля.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. Текущее соглашение форварда с клубом, если оно еще не было переподписано, истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Бензема стал самым титулованным французским футболистом в истории.

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