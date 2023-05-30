Боец UFC раскритиковал форму Ислама Махачева

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Блейк Билдер поделился мнением о форме Ислама Махачева перед боем с Алексом Волкановски, который состоялся на турнире UFC 284, передает MMANews.

«Я видел Махачева примерно в 3:30 утра. Мы направлялись на официальное взвешивание. У него была плохая весогонка, я бы сказал даже, что ужасная. У него было страшное обезвоживание», — сказал Билдер.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев в социальных сетях опубликовал видео с тренировки.