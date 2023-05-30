Экс-игрок сборной России Деменко назвал разумной отмену сбора национальной команды

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, который на клубном уровне выступал за петербургский «Зенит» и московский «Спартак», поделился мыслями об отмене сбора для национальной российской команды.

Сегодня, 30 мая, Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене июньского учебно-тренировочного сбора национальной команды.

«В любом случае, наши ребята сейчас не играют. Есть, конечно, разговоры о товарищеских играх. Наверно, в связи с этим моментом, может, и не надо [проводить сбор], надо дать им отдохнуть после чемпионата. Все же там небольшая пауза и уже летом старт нового чемпионата. Так что, может, правильно и разумно не проводить.

Но опять же, если бы мы говорили об европейском чемпионате, товарищеских играх, то, в любом случае, сборная бы собиралась. Дальше кто-то из соперников найдется однозначно. А так, почему сейчас Камерун отказался? Потому что тяжело, перелеты сложные, а так, в дальнейшем, будут соперники», — заявил Деменко в разговоре с «Газетой.Ru».

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказал мнение, что отмена июньского тренировочного сбора национальной команды позволит игрокам полноценно подготовиться к новому сезону.