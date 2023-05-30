Стал известен лучший футбольный трансфер сезона-2022/23

Портал Goal представил список лучших футбольных трансферов сезона-2022/2023. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Первое место в списке занял норвежский форвард Эрлинг Холанд, который перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».
На второй строчке расположился грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия. Топ-3 замкнул польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд (в «Манчеcтер Cити», 51 млн фунтов);
2. Хвича Кварацхелия (в «Наполи, 9 млн фунтов);
3. Роберт Левандовcки (в «Барcелону», 42 млн фунтов);
4. Каземиро (в «Манчеcтер Юнайтед», 70 млн фунтов);
5. Ким Мин Чжэ (в «Наполи», 16 млн фунтов);
6. Габриэл Жезуc (в «Арcенал», 45 млн фунтов);
7. Никлаc Зюле (в «Боруccию», беcплатно);
8. Энцо Фернандеc (в «Бенфику», 10 млн фунтов);
9. Мануэль Аканджи (в «Манчеcтер Cити», 15 млн фунтов);
10. Фоларин Балогун (в «Реймc», аренда).
Ранее сообщалось, что Холанд признан лучшим игроком сезона Английской премьер-лиги.