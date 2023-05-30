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Глава ФТР Тарпищев о 16-летней Андреевой: она может пройти еще пару кругов «Ролан Гаррос»

Глава ФТР Тарпищев оценил перспективы 16-летней Андреевой на Открытом чемпионате Франции

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о перспективах 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает ТАСС.

Ранее 30 мая в первом раунде 16-летняя россиянка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, победила представительницу США Элисон Риске со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

«Андреевой бояться нечего, груз ответственности не довлеет, а каждая победа только добавляет эмоций, появляется эйфория. Окрыленная, она может пройти еще пару кругов — усталости не будет, молодежь ведь без тормозов. Мирра цепкая, у нее хорошая моторность. А по мобилизации нервной системы она выглядит лучше многих сеяных», — заявил Тарпищев.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева встретится с француженкой Диан Парри, которая оказалась сильнее украинки Ангелины Калининой — 6:2, 6:3.

Андреева, в данный момент занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которая сумела пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос».

В финале квалификации она одержала победу над Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

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