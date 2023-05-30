Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» назвал игроков команды, которых клуб должен продать

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что в клубе есть футболисты, которым следует покинуть команду.

»Скотт Мактоминей не так много играл в футбол, как ему хотелось бы. На его месте, я бы начал оценивать ситуацию и вести переговоры с клубом.

Гарри Магуайр должен рассмотреть для себя новый вариант. Если только он не скажет, что рад быть третьим или четвертым выбором.

Возможно, у Энтони Эланга нет шансов. Марсьяль показал, что не может быть в постоянной форме. Если бы вы избавились от этих четверых, то получили бы 100 миллионов фунтов стерлингов», — приводит слова экс-футболиста Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2022/23.

3 июня состоится финал Кубка Англии, в котором «МЮ» померится силами с «Манчестер Сити». Начало матча в 17.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» получит рекордные призовые за победу в АПЛ.