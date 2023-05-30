Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» назвал игроков команды, которых клуб должен продать

Экс-защитник «МЮ» Фердинанд считает, что Мактоминея, Магуайра, Элангу и Марсьяля стоит продать

close
100%
Carl Recine/Action Images via Reuters

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что в клубе есть футболисты, которым следует покинуть команду.

»Скотт Мактоминей не так много играл в футбол, как ему хотелось бы. На его месте, я бы начал оценивать ситуацию и вести переговоры с клубом.

Гарри Магуайр должен рассмотреть для себя новый вариант. Если только он не скажет, что рад быть третьим или четвертым выбором.

Возможно, у Энтони Эланга нет шансов. Марсьяль показал, что не может быть в постоянной форме. Если бы вы избавились от этих четверых, то получили бы 100 миллионов фунтов стерлингов», — приводит слова экс-футболиста Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2022/23.

3 июня состоится финал Кубка Англии, в котором «МЮ» померится силами с «Манчестер Сити». Начало матча в 17.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» получит рекордные призовые за победу в АПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях