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Стали известны оба финалиста плей-офф НБА

«Майами» победил «Бостон» и сыграет с «Денвером» в финале плей-офф НБА

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Reuters

«Майами Хит» обыграл «Бостон Селтикс» в решающем седьмом финальном матче Восточной конференции и вышел в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 103:84 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который набрал 28 очков, сделал семь подборов и шесть результативных передач.

Джейсон Тейтум из «Бостона» оформил дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.

«Майами Хит» одержал победу в серии со счетом 4-3.

В финале он сразится с «Денвер Наггетс», который стал чемпионом Западной конференции в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).

Первая игра финальной серии пройдет 2 июня.

Напомним, что в сезоне-2021/22 чемпионом НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз». Он победил в шести матчах «Бостон Селтикс» со счетом 4–2.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала клуб «Даллас Маверикс» на $750 тыс. за умышленное поражение в матче против «Чикаго Буллз» (112:115).

«Даллас» закончил сезон НБА, не попав в плей-офф. Команда расположилась на 11-й строчке в таблице Запада.

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Баскетбол. НБА
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