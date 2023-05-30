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Экс-форвард «Локомотива» Булыкин рассказал, как повлияет на команду уход Камано

Экс-форвард «Локомотива» Булыкин заявил, что уход Камано не скажется на игре команды

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, как скажется на игре железнодорожников возможный уход нападающего Франсуа Камано.
По информации Ивана Карпова, Камано с большой долей вероятности летом покинет клуб.

«Камано выходит в основном составе, он скоростной футболист, но сейчас Франсуа не является системообразующим игроком. Если он уйдет, ничего страшного не произойдет. Тем более у «Локомотива» будет время для трансферов», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

О вероятном уходе Камано предстоящим летом ранее сообщил журналист Иван Карпов.

По его информации, агент 27-летнего гвинейского игрока Дамьен Ле Таллек потребовал за продление контракта с железнодорожниками €1 млн, что не устроило руководство красно-зеленых. Пока обсуждение вопроса отложено до лета, но, как отмечает Карпов, в клубе не видят смысла в подписании нового соглашения, тем более на таких условиях.

Футболист выступает за «Локомотив» с лета 2020 года.

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что в скандальных выходках нападающего Артема Дзюбы виноват петербургский «Зенит», который не следит за воспитанием своих футболистов.

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