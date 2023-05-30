Экс-игрок клубов АПЛ Одемвингие возмутился решением «Арсенала» удалить поздравление Аршавина

Бывший нападающий московского «Локомотива» и ряда английских клубов Питер Одемвингие осудил решение лондонского «Арсенала» удалить поздравление с днем рождения Андрея Аршавина из соцсетей из-за критики украинских болельщиков.

«Арсенал» — это позор! Им должно быть стыдно за такое решение», — передает слова Одемвингие «Спорт-Экспресс».

Лондонский клуб опубликовал видео с голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году в честь его дня рождения. Тогда на стадионе «Энфилд» он оформил покер. Но после того, как украинские болельщики стали высказывать свое негодование поздравлением экс-игрока сборной России, «Арсенал» удалил сообщение.

«Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», — прокомментировала впоследствии поступок «Арсенала» пресс-служба сборной России по футболу.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

Ранее бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал вызов футболиста петербургского клуба Малкома в национальную сборную Бразилии.