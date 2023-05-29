«Арсенал» удалил пост с поздравлением Аршавина

Пресс-служба «Арсенала» в Twitter поздравила своего бывшего футболиста Андрея Аршавина с днем рождения, но затем удалила публикацию.

Накануне лондонский клуб опубликовал видео с голами Андрея Аршавина в честь его дня рождения. В видео были показаны голы Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году. Тогда на стадионе «Энфилд» он оформил покер.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за лондонский «Арсенал». В 2012 он вернулся в «Зенит», в котором играл до 2015 года. Завершил Аршавин карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

За сборную России Аршавин провел 74 матча, забив 17 мячей.

Ранее Аршавин назвал клуб, который стал главным разочарованием нынешнего сезона в Лиге чемпионов.