Объявлено имя нового главного тренера «Челси»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал новым главным тренером лондонского «Челси». Об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен» подписал двухлетний трудовой договор с опцией продления еще на год.

Почеттино приступит к выполнению должностных обязанностей с 1 июля.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/23 «Челси» занял 12-е место, набрав по итогам турнира 44 очка. Этот результат стал худшим для клуба за последние 29 лет.

В завершившемся сезоне «синих» тренировали Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард, исполнявший обязанности наставника команды.

Ранее сообщалось, что стамбульский «Галатасарай» и петербургский «Зенит» намерены приобрести полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.