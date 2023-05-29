Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Объявлено имя нового главного тренера «Челси»

Экс-тренер «ПСЖ» Почеттино официально возглавил «Челси»

close
100%
Reuters/Andrew Boyers

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал новым главным тренером лондонского «Челси». Об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен» подписал двухлетний трудовой договор с опцией продления еще на год.

Почеттино приступит к выполнению должностных обязанностей с 1 июля.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/23 «Челси» занял 12-е место, набрав по итогам турнира 44 очка. Этот результат стал худшим для клуба за последние 29 лет.

В завершившемся сезоне «синих» тренировали Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард, исполнявший обязанности наставника команды.

Ранее сообщалось, что стамбульский «Галатасарай» и петербургский «Зенит» намерены приобрести полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях