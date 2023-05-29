Дагестанец из «Манчестер Сити» взял на прогиб соперника во время матча

Футболист академии «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов показал борцовский прием по ходу тренировочного матча.

После небольшого столкновения у бровки дагестанец обхватил соперника руками за пояс и перебросил через спину. Сам игрок объяснил поступок тем, что оппонент вывел его из себя во время поединка.

Напомним, что у Мухаммада Ибрагимова есть родной брат Амир, который выступает за юношескую команду «Манчестер Сити» и уже имеет опыт выступлений за национальную сборную Англии в своей возрастной группе.

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне завоевал чемпионский титул в Английской премьер-лиге, который стал для каталонского специалиста третьим подряд и пятым в общей сложности за время пребывания в Великобритании.

В финале Лиги чемпионов «горожане» сойдутся с миланским «Интером».

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном подписании контракта с полузащитником столичного «Локомотива» Артемом Карпукасом.