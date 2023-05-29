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Дагестанец из «Манчестер Сити» взял на прогиб соперника во время матча

Игрок академии «Манчестер Сити» Ибрагимов бросил на прогиб соперника во время матча

Футболист академии «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов показал борцовский прием по ходу тренировочного матча.

После небольшого столкновения у бровки дагестанец обхватил соперника руками за пояс и перебросил через спину. Сам игрок объяснил поступок тем, что оппонент вывел его из себя во время поединка.

Напомним, что у Мухаммада Ибрагимова есть родной брат Амир, который выступает за юношескую команду «Манчестер Сити» и уже имеет опыт выступлений за национальную сборную Англии в своей возрастной группе.

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне завоевал чемпионский титул в Английской премьер-лиге, который стал для каталонского специалиста третьим подряд и пятым в общей сложности за время пребывания в Великобритании.

В финале Лиги чемпионов «горожане» сойдутся с миланским «Интером».

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном подписании контракта с полузащитником столичного «Локомотива» Артемом Карпукасом.

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