Арбитр Хусаинов назвал верным пенальти за фол Дзюбы в матче «Динамо» — «Локомотив»

Российский судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Динамо» и «Локомотивом» за фол нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы.

По его словам, игра рукой со стороны 34-летнего форварда была очевидной.

«В эпизоде с назначением первого пенальти рука Дзюбы пошла вверх, увеличив зону обороны. В естественном положении рука идет вперед, а тут она была отставлена в сторону.

Это именно игра рукой, Дзюба препятствовал движению мяча», — приводит слова Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что матч «Динамо» — «Локомотив» завершился победой красно-зеленых со счетом 4:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию об уходе нападающего Эрика Бикфалви.