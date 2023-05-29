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Стало известно будущее нападающего «Урала» Бикфалви

Президент «Урала» Иванов опроверг информацию об уходе Бикфалви

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РИА Новости

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем нападающего Эрика Бикфалви.

По его словам, игрок продолжит выступление в команде в новом сезоне, несмотря на то, что до этого заявлял о том, что его трудовое соглашение не будет продлено.

«Я первый раз такое слышу. У него впереди еще год по контракту», — заявил Иванов «Чемпионату».

Напомним, что в нынешнем сезоне 35-летний румын провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

По данным портала Transfermarkt, текущий контракт Бикфалви с «Уралом» истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович отказался высказываться о причинах своего ухода из стана бело-голубых.

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