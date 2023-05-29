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Представители вратаря «ПСЖ» сделали заявление после инцидента с лошадью

Представители голкипера «ПСЖ» Рико заявили, что он борется за выздоровление

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Global Look Press

Представители испанского голкипера «ПСЖ» Серхио Рико сделали заявление о состоянии футболиста, который получил серьезные травмы после инцидента с лошадью, сообщает The Athletic.

«Серхио в надежных руках, он борется за выздоровление, получая при этом лучший уход в больнице. Нужно быть осторожными, особенно в следующие 48 часов. Мы ждем результатов обследования, которые, как мы надеемся, будут обнадеживающими», — отмечается в заявлении.

Инцидент произошел 28 мая. Сообщалось, что 29-летний голкипер катался на лошадях в Испании и после падения получил черепно-мозговую травму. Футболиста на вертолете доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Испанский вратарь выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Он является воспитанником «Севильи» и на протяжении девяти лет защищал цвета испанского клуба. Затем голкипер поиграл в «Фулхэме» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Рико на поле в основном составе парижан не появлялся. Всего на его счету 11 матчей за «ПСЖ» за почти три года.

Вчера «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» 1:1. Единственный гол парижан на счету Лионеля Месси. «ПСЖ» для завоевания очередного чемпионства в Лиге 1 было необходимо не проиграть этот матч за два тура до финиша чемпионата. Вторым финишировал «Ланс».

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