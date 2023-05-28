Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Факел» одержал победу над «Крыльями Советов»

«Факел» одержал победу над «Крыльями Советов» в 29-м туре РПЛ

Воронежский «Факел» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, прошедший 28 мая в Воронеже, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе воронежской команды отличились Андрей Мендель (на 12-й минуте) и Роман Акбашев (на 57-й).

Николай Рассказов на 75-й минуте позволил гостям из Самары избежать поражения с сухим счетом.

После победы над «Крыльями Советов» «Факел» набрал 30 очков и поднялся с 14-го на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Самарская команда, на счету которой 29 очков, опустилась на 13-ю строчку.

В 30-м раунде «Факел» на выезде сыграет с чемпионом сезона-2022/23 петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» в Самаре встретятся со «Спартаком», который продолжает борьбу за серебряные медали РПЛ.

«Факел», «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» являются претендентами на попадание в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Напомним, что участниками переходных игр с клубами из Первой лиги, станут команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой таблице высшего дивизиона.

Ранее генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Рамиль Измайлов заявил, что руководство нижегородцев сохраняет кредит доверия к главному тренеру команды Сергею Юрану.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях