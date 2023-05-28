«Факел» одержал победу над «Крыльями Советов»

Воронежский «Факел» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, прошедший 28 мая в Воронеже, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе воронежской команды отличились Андрей Мендель (на 12-й минуте) и Роман Акбашев (на 57-й).

Николай Рассказов на 75-й минуте позволил гостям из Самары избежать поражения с сухим счетом.

После победы над «Крыльями Советов» «Факел» набрал 30 очков и поднялся с 14-го на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Самарская команда, на счету которой 29 очков, опустилась на 13-ю строчку.

В 30-м раунде «Факел» на выезде сыграет с чемпионом сезона-2022/23 петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» в Самаре встретятся со «Спартаком», который продолжает борьбу за серебряные медали РПЛ.

«Факел», «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» являются претендентами на попадание в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Напомним, что участниками переходных игр с клубами из Первой лиги, станут команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой таблице высшего дивизиона.

Ранее генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Рамиль Измайлов заявил, что руководство нижегородцев сохраняет кредит доверия к главному тренеру команды Сергею Юрану.