«Локомотив» обыграл «Динамо» в московском дерби

«Локомотив» одержал победу над «Динамо» в московском дерби, прошедшем в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, прошедший 28 мая на домашней арене динамовцев, завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.

Наир Тикнизян вывел железнодорожников вперед в концовке первого тайма, но хозяева поля смогли отыграться и повести в счете благодаря точным ударам Федора Смолова (с пенальти на четвертой добавленной к первому тайму минуте) и Сабы Сазонова (на 55-й).

Максим Глушенков отквитал отставание «Локо» на 63-й минуте. А победу команде Михаила Галактионова принесли голы Максима Ненахова на 77-й минуте и Вильсона Изидора (на 88-й).

Отметим также, что в первом тайме Смолов не реализовал пенальти на 40-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря победе над «Динамо» «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи встреч.

Железнодорожники набрали 42 очка и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (45) располагается на седьмой строчке.

В заключительном 30-м туре РПЛ динамовцы сыграют на выезде с «Оренбургом», а «Локомотив» — дома с «Торпедо».

Ранее бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что у нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы могут возникнуть проблемы с мотивацией после переподписания контракта с железнодорожниками.