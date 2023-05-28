Голкипер «ПСЖ» находится в больнице в тяжелом состоянии

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико получил серьезные повреждения после падения с лошади. Об этом сообщает испанское издание El Mira.

Как утверждает источник, 29-летний голкипер катался на лошадях в Испании и после падения получил черепно-мозговую травму. Футболиста на вертолете доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Испанский вратарь выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Он является воспитанником «Севильи» и на протяжении девяти лет защищал цвета испанского клуба. Затем голкипер поиграл в «Фулхэме» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Рико на поле в основном составе парижан не появлялся. Всего на его счету 11 матчей за «ПСЖ» за почти три года.

Вчера «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» 1:1. Единственный гол парижан на счету Лионеля Месси. «ПСЖ» для завоевания очередного чемпионства в Лиге 1 было необходимо не проиграть этот матч за два тура до финиша чемпионата. Вторым финишировал «Ланс».

Это чемпионство стало для «ПСЖ» вторым подряд и 11-м в истории клуба. Напомним, что в сезоне 2020/21 титул завоевал «Лилль».

Ранее сообщалось, что Лионель Месси принял решение о продолжении своей карьеры.