«Челси» нацелился на звезду «Реала» и может побить трансферный рекорд клуба

Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает El Nacional.

Лондонцы попытаются воспользоваться ситуацией с игроком «сливочных». В матче «Реала» против «Валенсии» (0:1) Винисиус был удален за удар защитника «Валенсии» Уго Дуро. При этом игрок «сливочных» сначала был захвачен соперником за шею, что арбитр не усмотрел в данном эпизоде. В результате игрок «Валенсии» избежал какого-либо наказания.

Стоит отметить, что уже не первый раз Винисиус подвергается оскорблениям в чемпионате Испании. Перед матчем 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетико» и Реалом» на одном из мостов Мадрида было «повешено» чучело Винисиуса.

После повторяющихся расистских скандалов СМИ стало сообщать о возможном уходе игрока из «Реала».

«Челси» снова хочет стать главным героем на трансферном рынке этим летом. Лондонцы готовы предложить за него € 150 млн. Если трансфер произойдет, то он станет рекордной продажей в истории «Реала», побив переход Роналду в «МЮ».

Ранее Херард Лопес заявил, что игроки «Реала» втайне признают, что Винисиус приносит вред клубу.