Шалимов заявил, что КДК должен заняться вопросом о выходе игрока «Сочи» с кольцом на поле

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал инцидент, который произошел в субботу во время матча между «Сочи» и «Зенитом».

«Наверное, наел за неделю, палец потолстел, раз не мог снять. Или внимательно за этим не смотрели. Думаю, контрольно‑дисциплинарный комитет РФС (КДК) должен заняться этим. Не думаю, что перед прошлыми играми он кольцо снимал, а сейчас решил не снять», — передает слова Шалимова «Матч ТВ».

За 10 минут до окончания встречи сочинцы хотели произвести замену и выпустить на поле Кирилла Заику. Однако, замена не смогла состояться из-за обручального кольца защитника. Резервный арбитр встречи запретил игроку выходить на поле с ювелирным украшением, а снять кольцо не получилось. В итоге сочинцы переиграли свою замену, и Заика на поле не появился.

Встреча между командами завершилась ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Артур Юсупов и Густаво Мантуан.

За тур до финиша чемпионата «Сочи», набрав 38 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, почему игрок «Сочи» Заика не смог снять кольцо перед выходом на поле.