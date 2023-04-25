Абаскаль назвал победу «Спартака» над «Краснодаром» отправной точкой для команды

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» должен стать для красно-белых отправной точкой на пути к успеху.

«В сложные моменты команде помогает уверенность, доверие и сердце. Решительность, командная работа. Важно сказать и о наших трудностях: у нас много травмированных. Но сегодня мы показали, что у команды есть сердце. И этот матч должен стать отправной точкой для нас», — передает слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на своем поле одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 4:3.

К 58-й минуте подопечные Абаскаля уступали соперникам с разницей в два мяча — 0:2, но смогли отыграться благодаря дублю Александра Соболева, а в концовке встречи вырвали у гостей победу после точных ударов Антона Зиньковского и Квинси Промеса.

«Спартак» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит» (58), вторым идет «Ростов» (49).

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался на тему судейства в завершившемся матче с «Краснодаром».