Вице-президент Федерации шахмат России Смагин высказался о росте Непомнящего после матча с Карлсеном

Сергей Смагин, вице-президент Федерации Шахмат России, поделился своим мнением о том, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал сильнее со своего первого, проигранного матча за мировую шахматную корону против Магнуса Карлсена.

«Это было уже и без матча очевидно. Ян и в матче с Карлсеном местами играл очень здорово. Но оказалось, что был совсем психологически не готов. Как про боксеров говорят: «стеклянная челюсть». Пропустил один удар, и все рассыпалось. Конечно Ян стал сильнее, но и соперник у него не Карлсен все-таки. Но Непомнящий действительно ментально крепче стал, возмужал, выглядит неплохо, наверное, в физической форме прибавил. Но сейчас все это уже не имеет значения. Все оценки будут зависеть от того, выиграет он матч или нет. Выиграет – значит, прибавил. Нет – будем ругать и говорить, что ничего не изменилось. Спорт есть спорт. Он жесток», — поведал Смагин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Непомнящий выигрывает в матче за мировую шахматную корону у китайского гроссмейстера Дин Лижэня после 11-ти партий со счетом 6:5. Впереди еще три партии классикой после дня отдыха.

Ранее сообщалось, что Дин Лижэнь предложил свой вариант изменения формата матча за звание чемпиона мира по шахматам.